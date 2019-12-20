Москва запропонувала Києву близько 3 млрд дол., щоб припинити судову тяганину щодо газових контрактів — Reuters / Фото: ТСН

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Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб припинити судовий розгляд газової суперечки між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом».

Виплата вказаної суми має стати частиною угоди за результатами переговорів Росії та України щодо транзиту газу. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на ЗМІ РФ та джерело, близьке до переговорів.

Юридична суперечка заблокувала нову угоду щодо постачання російського газу в Україну та решту Європи, а термін чинного контракту спливає 31 грудня. Переговори щодо нового пакту тривають, — йдеться у повідомленні Reuters.

Разом з тим, вчора президент Росії Володимир Путін заявив, що необхідно «виходити» з рішення Стокгольмського арбітражу і «шукати прийнятне для всіх рішення, зокрема й для України».

Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбудеться черговий раунд газових переговорів. «Газпром» і «Нафтогаз України» мають узгодити деталі нового договору на транспортування газу з РФ до країн Європи. Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко раніше повідомив, що напередодні у Берліні вдалося напрацьовувати основні принципи угоди.

Стокгольмський арбітраж торік у лютому зобов’язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 млрд дол. З урахуванням рішення по іншій газовій суперечці та відсотків «Газпром» має виплатити українській компанії понад 2,56 млрд дол. Москва оскаржує це рішення.

Термін дії двостороннього договору щодо транзиту газу через Україну до країн Європи, укладеного 2009 року, спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський Союз досі не домовилися щодо нового контракту. 18 грудня очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою ймовірність підписання нової угоди з «Газпромом».