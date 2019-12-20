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НАБУ пришло с обысками в телеканал «Думская TV», фото: НАБУ

НАБУ пришло с обысками на одесский телеканал (ВИДЕО, ФОТО)

20 дек 2019, 11:31
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Сотрудники Национального антикорупуцийного бюро (НАБУ) пришли с обысками в помещение одесского телеканала «Думская TV».

Обыск начался около 9.30. Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что работников телеканала не пускают на их рабочие места и не дают снимать обыск. Также правоохранители изымают компьютеры и серверы телеканала.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из владельцев здания.

В то же время руководство телеканала считает этот обыск политически мотивированными и давлением на свободу слова.

Народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко отметил, что владельцем телеканала является его заместитель в областной организации этой политсилы Михаил Шмушкович.

Під час обшуку, фото: «Думская»

Під час обшуку, фото: «Думская»

Напомним, в ноябре правоохранители провели обыск у Владимира Макеенко — владельца телеканала «Прямой». Макеенко впоследствии рассказал, что в момент обыска находился вместе с сыном в Иерусалиме.


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