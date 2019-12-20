НАБУ прийшло з обшуками до телеканалу «Думская TV», фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n131088-nabu-pryyshlo-z-obshukamy-do-odeskogo-telekanalu.html

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Співробітники Національного антикорупуційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до приміщення одеського телеканалу «Думская TV».

Обшук розпочався близько 9.30. Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що працівників телеканалу не пускають на їхні робочі місця та не дають знімати обшук. Також правоохоронці вилучають комп’ютери і сервери телеканалу.

За попередньою інформацією, обшук пов’язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будинку.

Водночас керівництво телеканалу вважає, що цей обшук є політично мотивованими і тиском на свободу слова.

Народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зазначив, що власником телеканалу є його заступник в обласному осередку цієї політсили Михайло Шмушкович.

Нагадаємо, у листопаді правоохоронці провели обшук у Володимира Макеєнка — власника телеканалу «Прямий». Макеєнко згодом розповів, що в момент обшуку перебував разом із сином у Єрусалимі.