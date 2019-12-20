Олексій Торохтій. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n131085-ukrayinskogo-vajkoatleta-pozbavyly-zvannya-olimpiyskogo-chempiona.html

Ракурс

Український важкоатлет Олексій Торохтій позбавлений звання олімпійського чемпіона, яке він завоював на Олімпіаді в Лондоні, що проходила у 2012 році. Результат українця анульований, а сам він дискваліфікований.

Таке рішення Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виніс після проведення повторного аналізу зразків українця, в яких були виявлені сліди дегідрохлорметилтестостерону, який відноситься до заборонених препаратів. Іншими словами, українець вживав допінг, повідомляється на сайті МОК.

Таким чином, усі результати Торохтія, які він продемонстрував на Олімпіаді-2012, були анульовані. Також МОК анулював усі досягнення Торохтія за період з 4 серпня 2012 року по 3 серпня 2015 року.

Українця зобов’язали здати всі нагороди, які були вручені йому на Олімпіаді-2012.

Слід нагадати, що Торохтій був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях рішенням Міжнародної федерації важкої атлетики. Організація дискваліфікувала спортсмена з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року.