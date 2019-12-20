Алексей Торохтий. Фото: Facebook

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Ракурс

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий лишен звания олимпийского чемпиона, которое он завоевал на Олимпиаде в Лондоне, проходившей в 2012 году. Результат украинца аннулирован, а сам он дисквалифицирован.

Такое решение Международный олимпийский комитет (МОК) вынес после проведения повторного анализа образцов украинца, в которых были обнаружены следы дегидрохлорметилтестостерона, который относится к запрещенным препаратам. Иными словами, украинец употреблял допинг, сообщается на сайте МОК.

Таким образом, все результаты Торохтия, которые он продемонстрировал на Олимпиаде-2012, были аннулированы. Также МОК аннулировал все достижения Торохтия за период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года.

Украинца обязали сдать все награды, которые были вручены ему на Олимпиаде-2012.

Следует напомнить, что Торохтий был временно отстранен от участия в соревнованиях решением Международной федерации тяжелой атлетики. Организация дисквалифицировала спортсмена с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.