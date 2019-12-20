Россия завезла на Донетчину выпускников снайперской школы для «экзаменов». Фото: Конт

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На Донбассе активизировались российские снайперы. По данным разведки, на оккупированную часть Донецкой области из России завезены выпускники снайперской школы для сдачи «экзаменов» — стрельбы по украинским бойцам и гражданских.

Россияне отрабатывают снайперские навыки близ Марьинки, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Именно поэтому в течение последних нескольких дней на фронте в районе Марьинки неспокойно — оккупационные силы активно обстреливают украинские позиции. При этом применяется как стрелковое оружие, так и гранатометы.

У врага одна цель — нанести как можно больше потерь Украине. Указанный участок фронта вражеские снайперы используют в качестве полигона, — отметили в штабе ООС.

Как известно, 18 декабря во время обстрела Марьинки оккупанты убили гражданского. По данным местных жителей, погибший 57-летний мужчина получил пулю в живот, когда сидел на скамейке возле своего двора. Очевидно, действовал снайпер.