В Польше ввели зоны, свободные от ЛГБТ. Фото: NewsOne

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В Польше созданы свободные от ЛГБТ зоны, запрещающие терпимость к сексуальным меньшинствам. Около 80 муниципалитетов страны приняли соответствующее решение. Европейский парламент осудил такие действия польских властей и принял по данному поводу резолюцию.

Большинство из этих зон, на которых местные власти обязуются воздерживаться от действий, поощряющих терпимость к сексуальным меньшинствам, были определены в необязательных директивах местных органов управления, пишет DW.

Муниципалитеты также должны избегать предоставления финансовой помощи организациям, занимающимся продвижением равных прав сексуальных меньшинств.

Европарламент назвал создание подобных зон дискриминацией сексуальных меньшинств, а также призвал власти Польши осудить подобные действия и отменить на государственном уровне все решения, нарушающие права ЛГБТ. В резолюции Европарламента отмечается, что фонды ЕС «не должны использоваться в дискриминационных целях».

Уполномоченный Польши по правам человека Адам Боднар уже получил несколько жалоб относительно создания свободных от ЛГБТ зон.

Лидер консервативной польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский озвучил точку зрения своей политсилы, что лишь союз мужчины и женщины можно считать полноценным.

Хотя дискриминация представителей сексуальных меньшинств является незаконной в Польше, гомофобия и трансфобия широко распространены в стране. В Польше запрещены однополые браки и даже гражданские союзы. В сентябре этого года в Люблине на Марше равенства произошла массовая драка и полиции даже пришлось применить слезоточивый газ.