У Польщі ввели зони, вільні від ЛГБТ. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n131083-ievroparlament-zasudyv-stvorennya-u-polschi-vilnyh-vid-lgbt-zon.html

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У Польщі створено вільні від ЛГБТ зони, які забороняють терпимість до сексуальних меншин. Близько 80 муніципалітетів країни прийняли відповідне рішення. Європейський парламент засудив такі дії польської влади і прийняв із цього приводу відповідну резолюцію.

Більшість зон, на яких місцева влада зобов’язується утримуватися від дій по заохоченню терпимості до сексуальних меншин, були визначені у необов’язкових директивах місцевих органів управління, пише DW.

Муніципалітети також повинні уникати надання фінансової допомоги організаціям, які займаються просуванням рівних прав сексуальних меншин.

Європарламент назвав створення подібних зон дискримінацією сексуальних меншин, а також закликав владу Польщі засудити подібні дії і скасувати на державному рівні всі рішення, які порушують права ЛГБТ. У резолюції Європарламенту відзначається, що фонди ЄС «не повинні використовуватися у дискримінаційних цілях».

Уповноважений Польщі з прав людини Адам Боднар вже отримав кілька скарг щодо створення вільних від ЛГБТ зон.

Лідер консервативної польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський озвучив точку зору своєї політсили, що лише союз чоловіка і жінки можна вважати повноцінним.

Хоча дискримінація представників сексуальних меншин є незаконною у Польщі, гомофобія і трансфобія дуже поширені в країні. У Польщі заборонені одностатеві шлюби і навіть цивільні союзи. У вересні цього року в Любліні на Марші рівності сталася масова бійка і поліції навіть довелося застосувати сльозогінний газ.