В Україні можуть скасувати Господарський кодекс, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n131082-skasuvaty-gospodarskyy-kodeks-proponuut-deputaty-zi-slugy-narodu.html

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У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 2635, який передбачає внесення змін до законодавства, спрямованих на скасування Господарського кодексу.

Авторами законопроекту стали депутати з фракції «Слуга народу» Олександр Мережко, Іван Калаур, Володимир Ватрас, Сергій Демченко, Сергій Кальченко та Андрій Задорожний. Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета» з посиланням на сайт Ради.

Текст законопроекту наразі відсутній. Головним парламентським комітетом вказано комітет з питань правової політики.

Мережко на початку грудня під час засідання цього комітету повідомляв про розроблення законопроекту щодо скасування Господарського кодексу. На його думку, процес вдосконалення законів, пов’язаних із регулюванням економічної діяльності, слід розпочинати саме з цього питання.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції ще в 2015 році заявляли про необхідність скасування Господарського кодексу.