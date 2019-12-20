В Украине могут отменить Хозяйственный кодекс, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/n131082-otmenit-hozyaystvennyy-kodeks-predlagaut-deputaty-iz-slugi-naroda.html

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2635, который предусматривает внесение изменений в законодательство, направленных на отмену Хозяйственного кодекса.

Авторами законопроекта стали депутаты из фракции «Слуга народа» Александр Мережко, Иван Калаур, Владимир Ватрас, Сергей Демченко, Сергей Кальченко и Андрей Задорожный. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на сайт Рады.

Текст законопроекта пока отсутствует. Главным парламентским комитетом указан Комитет по вопросам правовой политики.

Мережко в начале декабря во время заседания этого комитета сообщал о разработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса. По его мнению, процесс совершенствования законов, связанных с регулированием экономической деятельности, следует начинать именно с этого вопроса.

Напомним, в Министерстве юстиции еще в 2015 году заявляли о необходимости отмены Хозяйственного кодекса.