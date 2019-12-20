Отменить Хозяйственный кодекс предлагают депутаты из «Слуги народа»https://racurs.ua/n131082-otmenit-hozyaystvennyy-kodeks-predlagaut-deputaty-iz-slugi-naroda.htmlРакурс
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2635, который предусматривает внесение изменений в законодательство, направленных на отмену Хозяйственного кодекса.
Авторами законопроекта стали депутаты из фракции «Слуга народа» Александр Мережко, Иван Калаур, Владимир Ватрас, Сергей Демченко, Сергей Кальченко и Андрей Задорожный. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на сайт Рады.
Текст законопроекта пока отсутствует. Главным парламентским комитетом указан Комитет по вопросам правовой политики.
Мережко в начале декабря во время заседания этого комитета сообщал о разработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса. По его мнению, процесс совершенствования законов, связанных с регулированием экономической деятельности, следует начинать именно с этого вопроса.
Напомним, в Министерстве юстиции еще в 2015 году заявляли о необходимости отмены Хозяйственного кодекса.