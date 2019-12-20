Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине могут отменить Хозяйственный кодекс, фото: «РБК-Україна»

Отменить Хозяйственный кодекс предлагают депутаты из «Слуги народа»

20 дек 2019, 09:58
999

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2635, который предусматривает внесение изменений в законодательство, направленных на отмену Хозяйственного кодекса.

Авторами законопроекта стали депутаты из фракции «Слуга народа» Александр Мережко, Иван Калаур, Владимир Ватрас, Сергей Демченко, Сергей Кальченко и Андрей Задорожный. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на сайт Рады.

Текст законопроекта пока отсутствует. Главным парламентским комитетом указан Комитет по вопросам правовой политики.

Мережко в начале декабря во время заседания этого комитета сообщал о разработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса. По его мнению, процесс совершенствования законов, связанных с регулированием экономической деятельности, следует начинать именно с этого вопроса.

Напомним, в Министерстве юстиции еще в 2015 году заявляли о необходимости отмены Хозяйственного кодекса.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше