Імпічмент Трампа: президент США вимагає негайного початку судового процесу в Сенаті

Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n131081-impichment-trampa-prezydent-ssha-vymagaie-negaynogo-pochatku-sudovogo-procesu-v-senati.html

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Президент США Дональд Трамп вимагає негайного початку судового процесу щодо його імпічменту у верхній палаті Конгресу — Сенаті, в якій більшість має Республіканська партія.

На думку Трампа, в його політичних опонентів немає і не буде жодних доказів з цього питання. Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Після того, як демократи не забезпечили мене належним судовим розглядом у Палаті представників — ні адвокатів, ні свідків, нічого — вони тепер хочуть диктувати Сенату, як їм вести їхній процес, — вважає Трамп.

Я хочу негайного судового процесу! — наголосив президент США.

Також Трамп зазначив, що під час голосування щодо імпічменту в Палаті представників це питання не отримало жодного голосу від конгресменів-республіканців.

Республіканці ніколи не були настільки об'єднані! Справа демократів настільки погана, що вони навіть не хочуть йти до суду, — переконаний Трамп.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу нещодавно проголосувала за імпічмент Трампа. Голосування відбувалося за кількома окремими статтями.