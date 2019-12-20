Импичмент Трампа: президент США требует немедленного начала судебного процесса в Сенате

Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n131081-impichment-trampa-prezident-ssha-trebuet-nemedlennogo-nachala-sudebnogo-processa-v-senate.html

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Президент США Дональд Трамп требует немедленного начала судебного процесса относительно его импичмента в верхней палате Конгресса — Сенате, в которой большинство имеет Республиканская партия.

По мнению Трампа, у его политических оппонентов нет и не будет никаких доказательств по этому вопросу. Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Твиттер.

«После того, как демократы не обеспечили меня должным судебным разбирательством в Палате представителей — ни адвокатов, ни свидетелей, ничего — они теперь хотят диктовать Сенату, как им вести их процесс, — считает Трамп.

Я хочу немедленного судебного процесса! — подчеркнул президент США.

Также Трамп отметил, что во время голосования по импичменту в Палате представителей этот вопрос не получил ни одного голоса от конгрессменов-республиканцев.

Республиканцы никогда не были столь объединены! Дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд, — убежден Трамп.

Напомним, Палата представителей Конгресса недавно проголосовала за импичмент Трампа. Голосование проходило по нескольким отдельным статьям.