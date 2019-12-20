Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Донеччину з Росії завезли випускників снайперської школи для “екзаменів”. Фото: Конт

На Донеччину з Росії завезли випускників снайперської школи для «екзаменів» — розвідка

20 гру 2019, 11:00
999

На Донбасі активізувалися російські снайпери. За даними розвідки, на окуповану частину Донецької області з Росії завезено випускників снайперської школи для здачі «екзаменів» — стрільби по українських бійцях і цивільних.

Росіяни відпрацьовують снайперські навички поблизу Мар’їнки, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Саме тому впродовж останніх кількох днів на фронті біля Мар’їнки неспокійно — окупаційні сили активно обстрілюють українські позиції. При цьому застосовується як стрілецька зброя, так і гранатомети.

У ворога одна мета — завдати якомога більше втрат Україні. Вказану ділянку фронту ворожі снайпери використовують як полігон, — наголосили в штабі ООС.

Як відомо, 18 грудня під час обстрілу Мар’їнки окупанти вбили цивільного. За даними місцевих жителів, загиблий 57-річний чоловік отримав кулю в живіт, коли сидів на лавці біля свого подвір’я. Очевидно, діяв снайпер.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше