На Донеччину з Росії завезли випускників снайперської школи для “екзаменів”. Фото: Конт

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На Донбасі активізувалися російські снайпери. За даними розвідки, на окуповану частину Донецької області з Росії завезено випускників снайперської школи для здачі «екзаменів» — стрільби по українських бійцях і цивільних.

Росіяни відпрацьовують снайперські навички поблизу Мар’їнки, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Саме тому впродовж останніх кількох днів на фронті біля Мар’їнки неспокійно — окупаційні сили активно обстрілюють українські позиції. При цьому застосовується як стрілецька зброя, так і гранатомети.

У ворога одна мета — завдати якомога більше втрат Україні. Вказану ділянку фронту ворожі снайпери використовують як полігон, — наголосили в штабі ООС.

Як відомо, 18 грудня під час обстрілу Мар’їнки окупанти вбили цивільного. За даними місцевих жителів, загиблий 57-річний чоловік отримав кулю в живіт, коли сидів на лавці біля свого подвір’я. Очевидно, діяв снайпер.