Обшуки в «Думській». Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n131103-nabu-prokomentuvalo-obshuky-v-redakciyi-dumska-tv-dokument-video.html

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Національне антикорупційне бюро прокоментувало слідчі дії, які сьогодні проходять в редакції одеського телеканалу Думська TV".

Обшуки санкціоновані, вони здійснюються у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської обласної ради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар 13 на користь товариств «Крок вперед». Про це 20 грудня повідомила прес-служба НАБУ.

Метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК «Думська», є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ «Крок вперед» мали одних і тих самих бенефіціарних власників, — заявили в Антикорупційному бюро.

Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правоохоронці запевняють, що слідчі дії жодним чином не пов’язані з діяльністю ЗМІ та журналістів.

Тим часом у редакції пояснили, що єдиним бенефіціаром телеканалу «Думська TV» є Михайло Шмушкович, який «ніколи не був засновником ТОВ „Крок вперед“ та з 2015 року не займає ніяких посад в органах влади та місцевого самоврядування». Представники медіа наголосили, що сьогоднішні обшуки політично вмотивовані та пов’язаними в тому числі з позицією телеканалу.

Водночас народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на власному Telegram-каналі заявив, що слідчі дії в редакції можуть бути пов’язані з його спробами усунути з посади директора НАБУ Артема Ситника. Депутат опублікував лист до президента із його вимогою звільнити Ситника із займаної посади.

Нагадаємо, 20 грудня співробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до приміщення одеського телеканалу «Думська TV». Працівників телеканалу правоохоронці не пускали на їхні робочі місця та не дозволяли знімати обшук. Силовики вилучали комп’ютери та сервери телеканалу.