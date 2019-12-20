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Ракурс
В этом году в Украине необычно теплая зима

Три температурных рекорда были установлены в Киеве в День Святого Николая

20 дек 2019, 15:58
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Вчера в Киеве были установлены три новые температурные рекорды.

Так, были побиты рекорды по максимальной температуре, среднесуточной температуре воздуха и самой теплой ночи. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что до этого рекорд по максимальной температуры был установлен 19 декабря 1989 года. Вчера максимальная температура воздуха составила + 11,3°, что на 0,6° выше предыдущего рекорда.

Предыдущий рекорд по среднесуточной температуре был установлен в 2015 году. Вчера среднесуточная температура составила 7,2°, превысив показатель 2015 года на 2,4°.

Кроме того, 18 декабря был установлен температурный рекорд декабря. Тогда впервые за 139 лет метеорологических наблюдений в декабре температура воздуха превысила 15°. Соответственно, ночь на Николая в Киеве также оказалась самой теплой с 1881 года.

Напомним, синоптики ранее высказывали опасения, что нынешняя зима может принести украинцам рекордные морозы и невиданные снегопады.

Источник: Ракурс


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