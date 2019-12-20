Водитель сжег свою «евробляху». Фото: Думская

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Активистка из Одессы в знак протеста против принятых норм по растаможке «евроблях» сожгла свой автомобиль на европейских номерах.

Свое нерастаможенное авто участница движения «Авто Евро Сила» Наталья Ташогло подожгла возле пункта пропуска «Кучурган». Кроме того, активистка записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Водитель требует от главы государства решить вопрос с растаможкой, а не просто откладывать штрафы в размере 170 тыс. грн. Об этом 20 декабря сообщается на ее странице в Facebook.

Мы привезли эти тачки — чтобы на них ездить. Но вы заставили нас вот так с ними поступить. Вы не дали нам растаможку доступную, которую вы нам всем обещали. Теперь, вероятно, к штрафу в размере 170 тыс. грн добавится еще один — за загрязнение окружающей среды, — говорится в обращении.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря приняла во втором чтении и в целом проект изменений в Таможенный кодекс № 2288. Этот документ отсрочивает штрафы до 170 тыс. грн за нерастаможенные вовремя транспортные средства с европейскими номерами. С 22 августа до 21 декабря 2019 года штрафы до 170 тыс. грн не будут взиматься.