Вбивство Шеремета: заможний прокурор у справі провалив переатестацію. Фото: ТСН

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Переатестацію в Генпрокуратурі провалив керівник управління з нагляду за дотриманням законів Нацполіцією Олександр Лукашенко, котрий підписував підозри фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, зокрема, бійцю ООС, волонтеру та музиканту Андрію Антоненку.

Згідно з оприлюдненими Генпрокуратурою даними, Лукашенко не зможе працювати в Офісі генпрокурора, оскільки не пройшов заключний етап атестації прокурорів відомства, який тривав 19 грудня у формі співбесіди.

Інформацію про підписання саме цим прокурором підозри Антоненку повідомив у Facebook адвокат підозрюваного Костянтин Татарченко.

Лукашенко працював у системі Генпрокуратури з 2003 року, побувавши на різних посадах. У декларації прокурора та членів його сім’ї вказано безліч квартир, земельних ділянок і житлових будинків у Києві, Київській області, Прикарпатті та Словаччині, а також три автомобілі: Jaguar XF, Audi Q3 та Q5. Його дружина Ірина Лукашенко веде бізнес і має дозвіл на адвокатську діяльність, повідомляють «Букви».

Лукашенко за рік заробив 761 тис. грн, а дружина — 1 млн 382 тис. грн. У дружини прокурора більше і заощаджень: 580 тис. грн і 16 тис. євро, тоді як у самого чиновника зберігаються 190 тис. грн готівкою. При цьому дружина прокурора три роки тому всього за 20 тис. грн розжилася столичним будинком на 288 кв. м і «Ягуаром» 2010 року випуску.

Також видання публікує анкету прокурора на сайті Генпрокуратури щодо сумлінного декларування відомостей про майно та доходи, відзначаючи при цьому, що два роки тому після журналістського розслідування Антикорупційне бюро відкривало кримінальне провадження стосовно Лукашенка про незаконне збагачення.

Нагадаємо, Шеремета вбили у липні 2016 року в Києві, підірвавши автомобіль, в якому перебував журналіст. Понад три роки у справі не було прогресу: ні виконавці, ні замовники злочину не були встановлені.

Тиждень тому глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета, серед яких був і Антоненко. Крім того, за версією слідства, вибухівку під автомобіль підклала дитячий хірург «Охматдиту», волонтер Юлія Кузьменко.