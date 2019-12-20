Brexit: парламент Великобритании поддержал соглашение с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, фото: Christoph Scholz

https://racurs.ua/n131111-brexit-parlament-velikobritanii-podderjal-soglashenie-s-brusselem-ob-usloviyah-vyhoda-iz-evrosouza.html

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Новоизбранный британский парламент поддержал соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза (так называемого Brexit).

За это решение проголосовали 358 депутатов, против — 234 народных избранника, сообщает издание BBC.

Результаты этого голосования не стали неожиданностью после того, как Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром страны Борисом Джонсоном, одним из ведущих сторонников Brexit, получила на внеочередных выборах 12 декабря этого года монобольшинство в парламенте.

Окончательно это соглашение будет ратифицировано уже после Рождества. В британском правительстве ожидают, что все эти юридические процедуры будут завершены до запланированной даты Brexit — 31 января 2020 года.

Великобритания выходит из Евросоюза по результатам соответствующего референдума, проведенного 23 июня 2016 года.

Сначала Brexit планировался на март 2018 года, однако эта дата несколько раз откладывалась, в частности, из-за невозможности правительства и парламента страны достичь согласия относительно особенностей соглашения с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II вчера в обращении к парламенту заявила, что страна выйдет из состава Европейского Союза до 31 января 2020 года.