У Києві сталася смертельна пожежа. Фото: vinnitsaok.com.ua

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Пожежа в Києві 20 грудня забрала життя двох осіб, ще четверо постраждали.

Надзвичайна подія сталася на території житлового масиву Виноградар. Горіла квартира на дев’ятому поверсі в багатоквартирному будинку. Про це сьогодні повідомляється на сторінці «Інформатор Київ» у Facebook.

За словами очевидців, пожежа сталася на провулку Квітневий, 6. Попередньо відомо, що квартира, де виникла пожежа, повністю знищена вогнем. Внаслідок пожежі загинули двоє осіб. Ще чотирьом особам знадобилася медична допомога, їх госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Повідомляється, що вогнеборці вже локалізували загоряння й працюють над його ліквідацією. Причина пожежі наразі невідома. Рятувальники вже евакуювали мешканців будинку.

Нагадаємо, днями у Львівській області через підпал повністю згоріла редакція районної газети «Голос Самбірщини».