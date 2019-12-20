Поліція припинила діяльність понад 5 тис. гральних закладів. Фото: mport.ua

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Поліцейські припинили в Україні діяльність майже 5 тис. 300 гральних закладів.

Силовики в ході спецоперації вилучили обладнання приблизно на 50 млн грн. Робота по припиненню діяльності гральних закладів триває. Про це 20 грудня повідомила прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що наразі функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Вони в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнесу.

У державі нараховувалося загалом близько 5 тис. 300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні постановою Кабінету міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади, — заявив начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань НПУ Олександр Околіт.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на власному Telegram-каналі повідомив, що співробітники Служби безпеки України встановили, де саме функціонують підпільні казино та гральні заклади, які «кришують» правоохоронці. Наразі в цих закладах відбуваються обшуки. Слідчі розпочали низку кримінальних проваджень, наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав Національній поліції до 16.00 припинити діяльність всіх гральних закладів, які функціонують під виглядом державних лотерей. Раніше набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка скасувала наказ державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей.