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Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж
Переоблік до 19.00: реакція соцмереж на заяву Авакова про закриття грального бізнесу до 16.00 (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131114-pereoblik-do-19-00-reakciya-socmerej-na-zayavu-avakova-pro-zakryttya-gralnogo-biznesu-do-16-00.htmlРакурс
У п’ятницю глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков на виконання постанови Кабміну доручив до 16.00 закрити усі гральні заклади, клуби та лотереї, які діють в Україні.
Вимагаю від Нацполіції до 16.00 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів, — наголосив міністр.
Висловився щодо грального бізнесу й президент Володимир Зеленський.
Не хочете грати за прозорими правилами? Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали, — написав глава держави.
Згодом на сайті Нацполіції з’явилася новина про те, що мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів, продовжують «відпрацювання» у всіх областях країни.
Станом на 15.00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 таких закладів у всіх регіонах. Зокрема, поліція Київщини сьогодні зупинила незаконну діяльність 14 гральних закладів. Також СБУ похизувалася закриттям 43 підпільних гральних закладів у шістьох областях.
Водночас користувачі соцмереж здебільшого з гумором відреагували на сьогоднішню активність міністра Авакова.
Букмекери приймають ставки, хто стане новим власником грального бізнесу, — пишуть одні користувачі Facebook.
П’ятниця — короткий день, — зазначають інші, розмірковуючи над тим, чому закриття грального бізнесу мало відбутися саме о 16.00.
16.07. Ну все, в країні тепер з рулеток лише російська або на 5 метрів. Російську не можна, бо перестріляємо один одного, це для еліти і прокурорів, а п’ятиметрову — це в «Епіцентр» на Окружній, прошу в чергу, — пише користувач Facebook.
До 16.00 зачинять, о 16.01 знову відчинять — важко, чи що прохання хорошого міністра уважити?, — кепкують інші.
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