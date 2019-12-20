Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

https://racurs.ua/ua/n131114-pereoblik-do-19-00-reakciya-socmerej-na-zayavu-avakova-pro-zakryttya-gralnogo-biznesu-do-16-00.html

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У п’ятницю глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков на виконання постанови Кабміну доручив до 16.00 закрити усі гральні заклади, клуби та лотереї, які діють в Україні.

Вимагаю від Нацполіції до 16.00 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів, — наголосив міністр.

Висловився щодо грального бізнесу й президент Володимир Зеленський.

Не хочете грати за прозорими правилами? Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали, — написав глава держави.

Згодом на сайті Нацполіції з’явилася новина про те, що мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів, продовжують «відпрацювання» у всіх областях країни.

Станом на 15.00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 таких закладів у всіх регіонах. Зокрема, поліція Київщини сьогодні зупинила незаконну діяльність 14 гральних закладів. Також СБУ похизувалася закриттям 43 підпільних гральних закладів у шістьох областях.

Водночас користувачі соцмереж здебільшого з гумором відреагували на сьогоднішню активність міністра Авакова.

Букмекери приймають ставки, хто стане новим власником грального бізнесу, — пишуть одні користувачі Facebook.