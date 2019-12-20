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Ракурс
Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Переоблік до 19.00: реакція соцмереж на заяву Авакова про закриття грального бізнесу до 16.00 (ФОТО)

20 гру 2019, 17:49
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У п’ятницю глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков на виконання постанови Кабміну доручив до 16.00 закрити усі гральні заклади, клуби та лотереї, які діють в Україні.

Вимагаю від Нацполіції до 16.00 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів, — наголосив міністр.

Висловився щодо грального бізнесу й президент Володимир Зеленський.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Не хочете грати за прозорими правилами? Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали, — написав глава держави.

Згодом на сайті Нацполіції з’явилася новина про те, що мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів, продовжують «відпрацювання» у всіх областях країни.

Станом на 15.00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 таких закладів у всіх регіонах. Зокрема, поліція Київщини сьогодні зупинила незаконну діяльність 14 гральних закладів. Також СБУ похизувалася закриттям 43 підпільних гральних закладів у шістьох областях.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Водночас користувачі соцмереж здебільшого з гумором відреагували на сьогоднішню активність міністра Авакова.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, хто стане новим власником грального бізнесу, — пишуть одні користувачі Facebook.

П’ятниця — короткий день, — зазначають інші, розмірковуючи над тим, чому закриття грального бізнесу мало відбутися саме о 16.00.

16.07. Ну все, в країні тепер з рулеток лише російська або на 5 метрів. Російську не можна, бо перестріляємо один одного, це для еліти і прокурорів, а п’ятиметрову — це в «Епіцентр» на Окружній, прошу в чергу, — пише користувач Facebook.

До 16.00 зачинять, о 16.01 знову відчинять — важко, чи що прохання хорошого міністра уважити?, — кепкують інші.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Джерело: Ракурс


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