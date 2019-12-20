Коболєв: Підписання контракту з транзиту газу займе мінімум місяць. Фото: uacrisis.org

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Контракт на транзит російського газу через територію України підпишуть не раніше, ніж за місяць.

Наразі існує технічне обмеження, згідно з яким підписання контракту можливе не раніше, ніж за чотири тижні. Про це 20 грудня заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в ефірі «Радіо НВ», передає «РБК-Україна».

Якщо буде прийнято рішення міняти стандартний типовий договір на транспортування газу, який погоджує український регулятор, для цих цілей точно потрібен як мінімум місяць. Це просто технічне обмеження, таке є, — заявив він.

Нагадаємо, 19 грудня Україна та Росія під час переговорів, які тривали у Берліні понад сім годин, досягли принципової угоди стосовно нового контракту щодо транзиту російського газу через територію України. Деталі осягнутих домовленостей наразі не відомі. Українська та російська сторони мають ще їх погодити зі своїми урядами.

Як відомо, термін дії чинного десятирічного договору на транзит російського газу територією України завершується 31 грудня цього року.