Коболев: Подписание контракта по транзиту газа займет минимум месяц. Фото: uacrisis.org

https://racurs.ua/n131112-kobolev-soobschil-skolko-vremeni-zaymet-podpisanie-novogo-kontrakta-na-tranzit-gaza.html

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Контракт на транзит российского газа через территорию Украины подпишут не ранее, чем за месяц.

Сейчас существует техническое ограничение, согласно которому подписание контракта возможно не ранее, чем за четыре недели. Об этом 20 декабря заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире «Радио НВ», передает «РБК-Украина».

Если будет принято решение менять стандартный типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это просто техническое ограничение, такое есть, — заявил он.

Напомним, 19 декабря Украина и Россия во время переговоров, которые продолжались в Берлине более семи часов, достигли принципиального соглашения относительно нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины. Детали постигнутых договоренностей пока не известны. Украинская и российская стороны должны их согласовать со своими правительствами.

Как известно, срок действия действующего десятилетнего договора на транзит российского газа территорией Украины завершается 31 декабря этого года.