Букмекеры принимают ставки, как надолго Аваков закрыл игорные заведения - реакция соцсетей

https://racurs.ua/n131114-pereuchet-do-19-00-reakciya-socsetey-na-zayavlenie-avakova-o-zakrytii-igornogo-biznesa-do-16-00.html

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В пятницу глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков во исполнение постановления Кабмина поручил до 16.00 закрыть все игорные заведения, клубы и лотереи, которые действуют в Украине.

Требую от Нацполиции до 16.00 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений, — подчеркнул министр.

Высказал свое отношение к игорному бизнесу и президент Владимир Зеленский.

Не хотите играть по прозрачным правилам? С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы, — написал глава государства.

Впоследствии на сайте Нацполиции появилась новость о том, что мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают «отработки» во всех областях страны.

По состоянию на 15.00 сотрудники полиции уже отработали свыше полтысячи таких заведений во всех регионах. В частности, полиция Киевщины сегодня остановила незаконную деятельность 14 игорных заведений. Также СБУ похвасталась закрытием 43 подпольных игорных заведений в шести областях.

В то же время пользователи соцсетей в основном с юмором отреагировали на сегодняшнюю активность министра Авакова.