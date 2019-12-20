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Букмекеры принимают ставки, как надолго Аваков закрыл игорные заведения - реакция соцсетей
Переучет до 19.00: реакция соцсетей на заявление Авакова о закрытии игорного бизнеса до 16.00 (ФОТО)https://racurs.ua/n131114-pereuchet-do-19-00-reakciya-socsetey-na-zayavlenie-avakova-o-zakrytii-igornogo-biznesa-do-16-00.htmlРакурс
В пятницу глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков во исполнение постановления Кабмина поручил до 16.00 закрыть все игорные заведения, клубы и лотереи, которые действуют в Украине.
Требую от Нацполиции до 16.00 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений, — подчеркнул министр.
Высказал свое отношение к игорному бизнесу и президент Владимир Зеленский.
Не хотите играть по прозрачным правилам? С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы, — написал глава государства.
Впоследствии на сайте Нацполиции появилась новость о том, что мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают «отработки» во всех областях страны.
По состоянию на 15.00 сотрудники полиции уже отработали свыше полтысячи таких заведений во всех регионах. В частности, полиция Киевщины сегодня остановила незаконную деятельность 14 игорных заведений. Также СБУ похвасталась закрытием 43 подпольных игорных заведений в шести областях.
В то же время пользователи соцсетей в основном с юмором отреагировали на сегодняшнюю активность министра Авакова.
Букмекеры принимают ставки, кто станет новым владельцем игрового бизнеса, — пишут одни пользователи Facebook.
Пятница — короткий день, — отмечают другие, размышляя над тем, почему закрытие игорного бизнеса должно было состояться именно в 16.00.
16.07. Ну все, в стране теперь с рулеток только русская или на пять метров. Русскую нельзя, потому что перестреляем друг друга, это для элиты и прокуроров, а пятиметровую — это «Эпицентр» на Окружной, прошу в очередь, — пишет пользователь Facebook.
До 16.00 закроют, в 16.01 снова откроют — трудно, что ли просьбу хорошего министра уважить?, — смеются другие.
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