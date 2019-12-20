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Букмекеры принимают ставки, как надолго Аваков закрыл игорные заведения - реакция соцсетей

Переучет до 19.00: реакция соцсетей на заявление Авакова о закрытии игорного бизнеса до 16.00 (ФОТО)

20 дек 2019, 17:49
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В пятницу глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков во исполнение постановления Кабмина поручил до 16.00 закрыть все игорные заведения, клубы и лотереи, которые действуют в Украине.

Требую от Нацполиции до 16.00 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений, — подчеркнул министр.

Высказал свое отношение к игорному бизнесу и президент Владимир Зеленский.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Не хотите играть по прозрачным правилам? С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы, — написал глава государства.

Впоследствии на сайте Нацполиции появилась новость о том, что мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают «отработки» во всех областях страны.

По состоянию на 15.00 сотрудники полиции уже отработали свыше полтысячи таких заведений во всех регионах. В частности, полиция Киевщины сегодня остановила незаконную деятельность 14 игорных заведений. Также СБУ похвасталась закрытием 43 подпольных игорных заведений в шести областях.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

В то же время пользователи соцсетей в основном с юмором отреагировали на сегодняшнюю активность министра Авакова.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекеры принимают ставки, кто станет новым владельцем игрового бизнеса, — пишут одни пользователи Facebook.

Пятница — короткий день, — отмечают другие, размышляя над тем, почему закрытие игорного бизнеса должно было состояться именно в 16.00.

16.07. Ну все, в стране теперь с рулеток только русская или на пять метров. Русскую нельзя, потому что перестреляем друг друга, это для элиты и прокуроров, а пятиметровую — это «Эпицентр» на Окружной, прошу в очередь, — пишет пользователь Facebook.

До 16.00 закроют, в 16.01 снова откроют — трудно, что ли просьбу хорошего министра уважить?, — смеются другие.

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Букмекери приймають ставки, як надовго Аваков зачинив гральні заклади - реакція соцмереж

Источник: Ракурс


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