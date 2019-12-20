Транзит газу. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n131121-ukrayina-ta-rf-pidpysaly-protokol-domovlenostey-pro-prodovjennya-tranzytu-gazu.html

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Україна та Росія 20 грудня підписали протокол домовленостей про продовження транзиту російського газу через територію України.

Цей документ також врегульовує взаємні вимоги. Про це сьогодні повідомила прес-служба Офісу президента України в Telegram-каналі.

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій, — зазначили в прес-службі.

У НАК «Нафтогаз України» поки не коментували підписання протоколу домовленостей.

Як відомо, 19 грудня Україна та Росія під час переговорів, які тривали у Берліні понад сім годин, досягли принципової угоди стосовно нового контракту щодо транзиту російського газу через територію України. Деталі досягнутих домовленостей наразі не відомі. Українська та російська сторони мають ще їх погодити зі своїми урядами.

Термін дії чинного десятирічного договору на транзит російського газу територією України завершується 31 грудня цього року.

Нагадаємо, Росія не встигає до кінця 2019 року, як планувалося раніше, завершити будівництво газогону «Північний потік-2», який проляже дном Балтійського моря. Цей газопровід надасть їй можливість відмовитися від транзиту газу територією України.