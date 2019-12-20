Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 21 грудня очікується дощова в західних областях, на іншій території країни — без істотних опадів.

Температура повітря вночі від 5° тепла до 4° морозу. Вдень прогнозують від 3° морозу до 12° тепла. Вітер в Україні південно-східний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 21 грудня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 1° до 3° тепла, а вдень 7−9° тепла.

У Львові у завтрашній вихідний очікуються дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, вдень 7−9° тепла.

В Одесі у суботу мінлива хмарність. Вночі температура повітря 3−5° тепла, вдень 10−12° тепла.

У Дніпрі завтра сонячно та хмарно. Вночі температура повітря 2−4° вище нуля, а вдень очікується 8−10° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють хмарність. Вночі температура повітря 2−4° морозу, вдень 4−6° вище нуля.

У Карпатах 21 грудня йтимуть дощі. Температура повітря вночі від 3° тепла до 5° тепла, вдень 7−10° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 21грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 20 грудня в Україні прогнозували місцями сонячну погоду з легкою хмарністю та тумани. Вдень температура повітря повинна бути від 4° тепла до 11° вище нуля в південних областях, в інших областях 4−6° тепла.