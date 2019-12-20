Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 21 декабря ожидается дождливая в западных областях, на остальной территории страны — без существенных осадков.

Температура воздуха ночью от 5° тепла до 4° мороза. Днем прогнозируют от 3° мороза до 12° тепла. Ветер в Украине юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 декабря прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью от 1° до 3° тепла, а днем 7−9° тепла.

В Львове в завтрашний выходной ожидаются дожди. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, днем 7−9° тепла.

В Одессе в субботу переменная облачность. Ночью температура воздуха 3−5° тепла, днем 10−12° тепла.

В Днепре завтра солнечно и облачно. Ночью температура воздуха 2−4° выше нуля, а днем ожидается 8−10° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают облачность. Ночью температура воздуха 2−4° мороза, днем 4−6° выше нуля.

В Карпатах 21 декабря будут идти дожди. Температура воздуха ночью от 3° тепла до 5° тепла, днем 7−10° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 20 декабря в Украине прогнозировали местами солнечная погода с легкой облачностью и туманы. Днем температура воздуха должна быть от 4° тепла до 11° выше нуля, в южных областях, в других областях 4−6° тепла.