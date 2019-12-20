В США родители голодом заморили ребенка. Фото: mir24

https://racurs.ua/n131119-v-ssha-roditeli-vegetariancy-do-smerti-zamorili-golodom-18-mesyachnogo-rebenka-foto.html

Ракурс

В Соединенных Штатах Америки родители-вегетарианцы Райан и Шейла О’лири до смерти заморили голодом своего ребенка.

В штате Флорида от истощения умер 18-месячный мальчик. Родители ребенка — вегетарианцы, которые не употребляли мясо и не кормили животной пищей своих четырех детей. Малышей они кормили сырыми овощами и фруктами: бананами, авокадо, манго. Об этом сообщается на сайте Click Orlando.

Самому младшему мальчику было всего полтора года, его вес составлял всего 7 кг. Специалисты заявляют, что такой вес нормальный для семимесячного ребенка. В конце сентября ребенок стал отказываться от еды, питался только грудным молоком. Мать считала, что это было связано с тем, что у него резались зубы.

Однажды 35-летняя Шейла позвонила в Службу спасения и сообщила, что ее маленький сын не дышит, а ее муж пытается реанимировать ребенка. Медикам по прибытии на месте вызова оставалось лишь констатировать смерть.

Впоследствии эксперты выяснили, что ребенок умер от истощения. Врачи обследовали остальных детей и установили, что у двоих есть признаки недоедания. Третий ребенок был здоровым, поскольку он рожден от другого отца и часто гостил у папы, где полноценно питался.

Правоохранители арестовали родителей, их обвиняют в непредумышленном убийстве и невыполнении родительских обязанностей.

Напомним, На Луганщине суд вынес приговор в отношении отца и мачехи, которые приковывали ребенка цепью. Их приговорили к двум и четырем годам лишения свободы соответственно.