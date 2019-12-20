У США батьки голодом заморили дитину. Фото: mir24

https://racurs.ua/ua/n131119-u-ssha-batky-vegetarianci-do-smerti-zamoryly-golodom-18-misyachnu-dytynu-foto.html

Ракурс

У Сполучених Штатах Америки батьки-вегетаріанці Райан та Шейла О’лірі до смерті заморили голодом свою дитину.

У штаті Флорида від виснаження помер 18-місячний хлопчик. Батьки дитини — вегетаріанці, які не вживали м’ясо та не годували тваринною їжею своїх чотирьох дітей. Малюків вони годували сирими овочами і фруктами: бананами, авокадо, манго. Про це повідомляється на сайті ClickOrlando.

Наймолодшому хлопчику було всього півтора року, його вага складала всього 7 кг. Фахівці заявляють, що така вага нормальна для семимісячної дитини. Наприкінці вересня дитина стала відмовлятися від їжі, харчувався тільки грудним молоком. Матір вважала, що це було пов’язано з тим, що у нього різалися зуби.

Одного дня 35-річна Шейла зателефонувала в Службу порятунку й повідомила, що її маленький син не дихає, а її чоловік намагається реанімувати дитину. Медикам після прибуття на місці виклику залишалося лише констатувати смерть.

Згодом експерти з’ясували, що дитина померла від виснаження. Лікарі обстежили інших дітей та встановили, що у двох є ознаки недоїдання. Третя дитина була здоровою, оскільки вона народжена від іншого батька й часто гостювала у тата, де повноцінно харчувався.

Правоохоронці арештували батьків, їх обвинувачують у ненавмисному вбивство і невиконанні батьківських обов’язків.

Нагадаємо, На Луганщині суд ухвалив вирок щодо батька та мачухи, які приковували дитину ланцюгом. Їх засудили до двох і чотирьох років позбавлення волі відповідно.