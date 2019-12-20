З Олега Гладковського зняли електронний браслет. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n131118-antykorupciynyy-sud-dozvolyv-znyaty-elektronnyy-braslet-iz-gladkovskogo.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд 20 грудня дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника голови Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Електронний браслет із екс-посадовця зняли в залі суду. Гладковському заборонено виїздити за межі Київської області без дозволу слідства. Таке зобов’язання за клопотанням прокуратури продовжили до 20 лютого 2020 року. Про це заявив адвокат Руслан Волинець, передає «РБК-Україна».

Сьогодні суд задовольнив наше прохання і скасував зобов’язання носити електронний браслет для Гладковського. Прямо в залі суду його і зняли, — заявив захисник.

За словами адвоката, терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжили до травня 2020 року. Волинець відзначив, що за час розслідування Гладковського допитали лише один раз.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 19 жовтня заарештував Гладковського на два місяці з можливістю внесення застави в 10 млн 623 тис. 21 жовтня за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.

Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України). Внаслідок дій Гладковського державі було завдано збитків на понад 10,6 млн грн. Окрім того, екс-чиновник не задекларував доходи дружини від здачі нерухомості в Києві у 2016−2018 роках у сумі 164,5 тис. дол.