С Олега Гладковского сняли электронный браслет. Фото: censor.net

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Высший антикоррупционный суд 20 декабря разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Электронный браслет с экс-чиновника сняли в зале суда. Гладковскому запрещено выезжать за пределы Киевской области без разрешения следствия. Такое обязательство по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года. Об этом заявил адвокат Руслан Волынец, передает «РБК-Украина».

Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского. Прямо в зале суда его и сняли, — заявил защитник.

По словам адвоката, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлили до мая 2020 года. Волынец отметил, что за время расследования Гладковского допросили только один раз.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 19 октября арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в 10 млн 623 тыс. 21 октября за него внесли залог и он вышел на свободу.

Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларирование недостоверных данных (ч. 2 ст. 364 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В результате действий Гладковского государству был нанесен ущерб на более 10,6 млн грн. Кроме того, экс-чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в Киеве в 2016—2018 годах в сумме 164,5 тыс. долл.