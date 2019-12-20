Возросло число жертв стрельбы на Лубянке в Москве. Фото: Интерфакс

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Ракурс

Стрельба возле здания ФСБ РФ в Москве унесла жизни уже двух человек.

Сегодня в больнице скончался один из пострадавших правоохранителей. Об этом 20 декабря сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщается на сайте СК.

В результате стрельбы один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек получили ранения, — отметила чиновник.

Сейчас известно, что стрельбу возле здания ФСБ устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Мужчина был зарегистрирован как частный предприниматель в сфере права, работал в частных охранных фирмах. Родственники стрелка сообщили, что он в свое время охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. По словам его матери, в последнее время Манюров был без работы и общался «с какими-то арабами».

Также мать Манюрова сообщила, что ее сын «ненавидел КГБ» и последнее время был возбужден. СМИ пишут, что он увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях. Дома у него нашли арсенал оружия, на которую он имел все разрешения.

Напомним, 19 декабря у здания Федеральной службы безопасности в Москве произошла стрельба. В результате вооруженного конфликта погиб сотрудник ФСБ, а еще пять (в том числе один гражданский) получили ранения. Два работника спецслужбы были тяжело ранены.

Известно, что нападавший открыл огонь из автомата Калашникова. Он был убит. В операции по нейтрализации стрелка участвовали бойцы подразделения «Альфа».