Зросла кількість жертв стрілянини на Луб’янці у Москві. Фото: Інтерфакс

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Стрілянина біля будівлі Федеральної служби безпеки РФ у Москві забрала життя вже двох осіб.

Сьогодні в лікарні помер один із постраждалих правоохоронців. Про це 20 грудня повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, повідомляється на сайті СК.

Внаслідок стрілянини один співробітник загинув на місці, другий у важкому стані був доставлений в лікарню, де пізніше помер. Ще п’ятеро людей дістали поранення, — зазначила посадовець.

Наразі відомо, що стрілянину біля будівлі ФСБ влаштував 39-річний мешканець Московської області Євген Манюров. Чоловік був зареєстрований як приватний підприємець у сфері права, працював у приватних охоронних фірмах. Родичі стрілка повідомили, що він свого часу охороняв посольство Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами його матері, останнім часом Манюров був без роботи та спілкувався «з якимись арабами».

Також мати Манюрова повідомила, що її син «ненавидів КДБ» і останнім часом був збуджений. ЗМІ пишуть, що він захоплювався стрільбою та займав призові місця на змаганнях. Вдома у нього знайшли арсенал зброї, на яку він мав усі дозволи.

Нагадаємо, 19 грудня біля будівлі Федеральної служби безпеки в Москві сталася стрілянина. Внаслідок збройного конфлікту загинув співробітник ФСБ, а ще п’ятеро (у тому числі один цивільний) дістали поранення. Двоє працівників спецслужби були важко поранені.

Відомо, що нападник відкрив вогонь з автомата Калашникова. Він був убитий. В операції з нейтралізації стрілка брали участь бійці підрозділу «Альфа».