Справа Шеремета: в апеляційному суді сталася сутичка, силовики вивели підозрювану (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n131116-sprava-sheremeta-v-apelyaciynomu-sudi-stalasya-sutychka-sylovyky-vyvely-pidozruvanu-video.htmlРакурс
У Київському апеляційному суді 20 грудня сталася сутичка між правоохоронцями та прихильниками медика Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Співробітники Національної поліції та Національної гвардії зайшли в будівлю суду й відтіснили людей, які зібралися на підтримку Кузьменко, й вивели її з суду. Активісти спробували завадити виведенню підозрюваної, сталася штовханина. Внаслідок сутички в суді пошкоджені меблі, постраждала щонайменше одна особа. Про це йшлося в трансляції події.
Як відомо, після того, як сьогодні вранці Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки підозрюваної заблокували залу судових засідань. Її прихильники заявляли, що Кузьменко залишиться в суді доти, доки не почнеться розгляд справи.
Нагадаємо, 18 грудня була зареєстрована апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо арешту Антоненка та Кузьменко.