В апелляционном суде произошла стычка. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n131116-delo-sheremeta-v-apellyacionnom-sude-proizoshla-stychka-siloviki-vyveli-podozrevaemuu-video.html

Ракурс

В Киевском апелляционном суде 20 декабря произошла стычка между правоохранителями и сторонниками медика Юлии Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии зашли в здание суда и оттеснили людей, которые собрались в поддержку Кузьменко, и вывели ее из суда. Активисты попытались помешать выводу подозреваемой, произошла потасовка. В результате столкновения в суде повреждена мебель, пострадал по меньшей мере один человек. Об этом шла речь в трансляции события.

Как известно, после того, как сегодня утром Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Кузьменко на арест на 24 декабря, в частности из-за неявки прокуроров в суд, адвокат и группа поддержки подозреваемой заблокировали зал судебных заседаний. Ее сторонники заявляли, что Кузьменко останется в суде до тех пор, пока не начнется рассмотрение дела.

Напомним, 18 декабря была зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте Антоненко и Кузьменко.