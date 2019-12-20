Специалисты рассказали, как начинался пожар в одесском колледже. Фото: Думская

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Пожар в колледже в Одессе, в результате которого погибли 16 человек, начался в кабинете заведующего отделением колледжа.

Причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки в кабинете на третьем этаже учебного заведения. Пожар начался возле рабочего стола заведующей отделения. Об этом 20 декабря сообщил и. о. начальника регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Вадим Шулюк, передает УНИАН.

По словам чиновника, возле рабочего стола заведующего находился «выпрямитель» на пять розеток, к которому были подключены компьютеры, обогреватели и другая техника. На момент возгорания заведующая была на совещании в другом кабинете.

Вернувшись, она увидела горящий кабинет, но вместо того, чтобы дать сигнал тревоги, побежала к директору, — отметил Шулюк.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря, унес жизни 16 человек. В результате пожара пострадали 30 человек, еще восемь находятся в больницах. Полиция считает, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Кроме того, правоохранители считают, что руководство областного управления ГСЧС пыталось уничтожить важные документы относительно пожара на Троицкой. Генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака, который возглавлял областное управление ГСЧС 9 декабря отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Киевский районный суд города Одессы 11 декабря отправил под круглосуточный домашний арест директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.