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Ракурс
НАБУ. Фото: Цензор.НЕТ

Обыск в «Думской ТВ»: что изъяли НАБУ и САП

20 дек 2019, 17:55
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Обыск в Одессе в редакции телеканала «Думская ТВ» сегодня проводился сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В результате обыска не было изъято ни единого документа, но при этом сотрудники НАБУ и САП забрали все видеоматериалы с фиксацией их действий, заявили в редакции «Думской».

В частности, изъяты записи камер слежения и карта памяти из камеры оператора телеканала, который фиксировал на видео все действия сотрудников антикоррупционных органов.

В комитете Верховной Рады по свободе слова уже отреагировали на обыски в Одессе. Принято решение обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы там оценили правомерность действий НАБУ и САП.

Как писал сегодня «Ракурс», в НАБУ утверждают, что обыск в помещении телеканала «Думская ТВ» проводился с целью обнаружения документов, подтверждающих право передачи в собственность нежилых помещений на Лидерсовском бульваре.

Источник: Ракурс


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