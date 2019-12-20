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Ракурс
НАБУ. Фото: Цензор.НЕТ

Обшук у «Думській ТБ»: що вилучили НАБУ та САП

20 гру 2019, 17:55
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Обшук в Одесі в редакції телеканалу «Думська ТБ» сьогодні проводився співробітниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За підсумками обшуку не було вилучено жодного документа, але при цьому співробітники НАБУ і САП забрали всі відеоматеріали з фіксацією їхніх дій, заявили у редакції «Думська ТБ».

Зокрема, вилучено записи камер спостереження і карту пам’яті з камери оператора телеканалу, який фіксував на відео всі дії співробітників антикорупційних органів.

У комітеті Верховної Ради з питань свободи слова вже відреагували на обшуки в Одесі. Ухвалено рішення звернутися до Державного бюро розслідувань, аби там оцінили правомірність дій НАБУ та САП.

Як писав сьогодні «Ракурс», у НАБУ стверджують, що обшук у приміщенні телеканалу «Думська ТБ» проводився з метою виявлення документів, що підтверджують право передачі у власність нежитлових приміщень на Лідерсівському бульварі.

Джерело: Ракурс


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