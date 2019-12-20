Фахівці розповіли, як починалася пожежа в одеському коледжі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n131115-eksperty-vstanovyly-yak-pochynalasya-pojeja-v-odeskomu-koledji.html

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Пожежа в коледжі в Одесі, внаслідок якої загинуло 16 осіб, почалася в кабінеті завідувача відділення коледжу.

Причиною займання став аварійний режим електропроводки в кабінеті на третьому поверсі навчального закладу. Пожежа почалася біля робочого столу завідуючої відділення. Про це 20 грудня повідомив в. о. начальника регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Вадим Шулюк, передає УНІАН.

За словами посадовця, біля робочого столу завідувача знаходився «випрямляч» на п’ять розеток, до якого були підключені комп’ютери, обігрівач та інша техніка. На момент загоряння завідуюча була на нараді в іншому кабінеті.

Повернувшись, вона побачила палаючий кабінет, але замість того, щоб дати сигнал тривоги, побігла до директора, — зазначив Шулюк.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня, забрала життя 16 осіб. Внаслідок пожежі постраждали 30 осіб, ще восьмеро перебувають в лікарнях. Поліція вважає, що займання сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Крім того, правоохоронці вважають, що керівництво обласного управління ДСНС намагалося знищити важливі документи щодо пожежі на Троїцькій. Генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака, який очолював обласне управління ДСНС, 9 грудня відсторонили від виконання службових обов’язків.

Київський районний суд міста Одеси 11 грудня відправив під цілодобовий домашній арешт директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.