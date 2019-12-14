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Пожежа в Одесі: фото згорілого коледжу, у якому завершили розчищення згарища, фото — "Думська"

Пожежа в Одесі: з’явилися фото згорілого коледжу, у якому завершили розчищення згарища

14 гру 2019, 10:59
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Рятувальники завершили роботи із ліквідації наслідків пожежі в згорілому будинку Асвадурова в Одесі.

З будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вивезено приблизно 3,1 тис. кубометрів будівельних конструкцій. У прес-службі ДСНС області розповіли, що на завалах працювали дві сотні рятувальників.

У мережі з’явилися фото, які показують згорілий коледж зсередини.

Пожежа в Одесі: фото згорілого коледжу, у якому завершили розчищення згарища, фото — Думська

Пожежа в Одесі: фото згорілого коледжу, у якому завершили розчищення згарища, фото — "Думська"

Робота урядової комісії з розслідування причин пожежі в будівлі триває. Учора ДБР та СБУ провела обшуки в службових приміщеннях одеського управління ДСНС. Силовики вважають, що керівництво рятувальної служби намагалося знищити важливі документи щодо пожежі на Троїцькій.

З 9 грудня генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака, який очолював обласне управління ДСНС, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Джерело: Ракурс


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