Культові окуляри Джона Леннона продали на аукціоні за 183 тис. дол., фото — LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n130838-kultovi-okulyary-djona-lennona-prodaly-na-aukcioni-za-183-tys-dol-foto.html

Ракурс

Знамениті і культові для фанатів рок-музики окуляри Джона Леннона продали на аукціоні за 183 тис. дол.

Круглі окуляри британського музиканта виставляли на продаж в аукціонному будинку Sotheby’s. Прес-служба Sotheby’s розповіла, що спочатку лот оцінювався у 8−11 тис. дол., але ціна в результаті торгів зросла майже у 20 разів. Покупець окулярів залишився невідомим.

У 1966 році ці круглі окуляри дісталися Леннону для ролі у фільмі Річарда Лестера «Як я виграв війну». У 1968 році він забув окуляри на задньому сидінні машини Алана Херрінга, водія барабанщика The Beatles Рінго Старра. Водій помітив, що одна лінза окулярів від'єдналася від оправи, і запропонував їх полагодити.

Джон відповів, щоб я не хвилювався, адже вони потрібні були тільки для образу, — розповів згодом водій.

Він не став чинити окуляри і «залишив їх такими, якими їх залишив Джон».

Як наголошується в повідомленні Sotheby’s, саме ці окуляри стали невід'ємною частиною іміджу Леннона і були названі найбільш культовими окулярами в історії рок-н-ролу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що одна із моделей Skoda стала частиною туристичної пам’ятки Праги. Автомобіль прикрасив огорожу Мальтійського саду, яку розмальовують на честь творчості Леннона. Інсталяція виглядає так, наче малюнки довгий час накладалися один на одного.