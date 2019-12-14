Культовые очки Джона Леннона продали на аукционе за 183 тыс. долл., фото — LiveJournal

https://racurs.ua/n130838-kultovye-ochki-djona-lennona-prodali-na-aukcione-za-183-tys-doll-foto.html

Ракурс

Знаменитые и культовые для фанатов рок-музыки очки Джона Леннона продали на аукционе за 183 тыс. долл.

Круглые очки британского музыканта выставляли на продажу в аукционном доме Sotheby’s. Пресс-служба Sotheby’s рассказала, что сначала лот оценивался в 8−11 тыс. долл., но цена в результате торгов выросла почти в 20 раз. Покупатель очков остался неизвестным.

В 1966 году эти круглые очки достались Леннону для роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». В 1968 году он забыл очки в машине Алана Херринга, водителя барабанщика The Beatles Ринго Старра. Водитель заметил, что одна линза очков отделилась от оправы, и предложил их починить.

Джон ответил, чтобы я не волновался, ведь они нужны были только для образа, — рассказал впоследствии водитель.

Он не стал ремонтировать очки и «оставил их такими, какими их оставил Джон».

Как отмечается в сообщении Sotheby’s, именно эти очки стали неотъемлемой частью имиджа Леннона и были названы самыми культовыми очками в истории рок-н-ролла.

Ранее «Ракурс» сообщал, что одна из моделей Skoda стала частью туристической достопримечательности Праги. Автомобиль украсил забор Мальтийского сада, который разрисовывают в честь творчества Леннона. Инсталляция выглядит так, как будто рисунки долгое время накладывались друг на друга.