Пожар в Одессе: появились фото сгоревшего колледжа, в котором завершили расчистку пожарища, фото — "Думская"

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Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в сгоревшем доме Асвадурова в Одессе.

Из здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вывезли примерно 3,1 тыс. кубометров строительных конструкций. В пресс-службе ГСЧС области рассказали, что на завалах работали две сотни спасателей.

В сети появились фото, которые показывают сгоревший колледж изнутри.

Работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании продолжается. Вчера ГБР и СБУ провели обыски в служебных помещениях одесского управления ГСЧС. Силовики считают, что руководство спасательной службы пыталось уничтожить важные документы относительно пожара на Троицкой.

С 9 декабря генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака, возглавлявшего областное управление ГСЧС, отстранили от исполнения служебных обязанностей.