Транзит газа. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/n131121-ukraina-i-rf-podpisali-protokol-dogovorennostey-o-prodlenii-tranzita-gaza.html

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Украина и Россия 20 декабря подписали протокол договоренностей о продлении транзита российского газа через территорию Украины.

Этот документ также регулирует взаимные требования. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в Telegram-канале.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий — отметили в пресс-службе.

В НАК «Нафтогаз Украины» пока не комментировали подписание протокола договоренностей.

Как известно, 19 декабря Украина и Россия во время переговоров, которые продолжались в Берлине более семи часов, достигли принципиального соглашения относительно нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины. Детали достигнутых договоренностей пока не известны. Украинская и российская стороны должны их согласовать со своими правительствами.

Срок действия действующего десятилетнего договора на транзит российского газа территорией Украины завершается 31 декабря этого года.

Напомним, Россия не успевает до конца 2019 года, как планировалось ранее, завершить строительство газопровода «Северный поток-2», который проляжет по дну Балтийского моря. Этот газопровод даст ей возможность отказаться от транзита газа территорией Украины.