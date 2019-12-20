Полиция утверждает, что уже прекратила деятельность более 5 тыс. игорных заведений. Фото: mport.ua

https://racurs.ua/n131122-nacpoliciya-prekratila-deyatelnost-bolee-5-tys-igornyh-zavedeniy-video.html

Ракурс

Полицейские заявили, что пресекли в Украине деятельность почти 5 тыс. 300 игорных заведений.

Силовики в ходе спецоперации изъяли оборудования примерно на 50 млн грн. Работа по прекращению деятельности игорных заведений продолжается. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сейчас функционирует 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Они в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса.

В государстве насчитывалось всего около 5 тыс. 300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые с сегодняшнего дня постановлением Кабинета министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях — заявил начальник управления Департамента стратегических расследований НПУ Александр Околит.

Премьер-министр Алексей Гончарук на собственном Telegram-канале сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые «крышуют» правоохранители. Сейчас в этих заведениях проходят обыски. Следователи начали ряд уголовных производств, сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков приказал Национальной полиции к 16.00 прекратить деятельность всех игорных заведений, которые функционируют под видом государственных лотерей. Ранее вступило в силу постановление Кабинета министров, которое отменило приказ государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей.