В Киеве произошел смертельный пожар. Фото: vinnitsaok.com.ua

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Пожар в Киеве 20 декабря унес жизни двух человек, еще четыре пострадали.

ЧП произошло на территории жилого массива Виноградарь. Горела квартира на девятом этаже в многоквартирном доме. Об этом сегодня сообщается на странице «Информатор Киев» в Facebook.

По словам очевидцев, пожар произошел на переулке Квитневый, 6. Предварительно известно, что квартира, где возник пожар, полностью уничтожена огнем. В результате пожара погибли два человека. Еще четырем лицам понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали с отравлением угарным газом.

Сообщается, что пожарные уже локализовали возгорание и работают над его ликвидацией. Причина пожара пока неизвестна. Спасатели уже эвакуировали жителей дома.

Напомним, на днях во Львовской области из-за поджога полностью сгорела редакция районной газеты «Голос Самборщины».