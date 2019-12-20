Транзит газа. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n131124-glavnye-novosti-za-20-dekabrya-zakrytie-igornyh-zavedeniy-v-ukraine-i-dostignutye-dogovorennosti.html

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Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил закрыть все игорные заведения, клубы и лотереи в Украине. Глава МВД заявил, что игорная сфера в будущем будет регулироваться специальным законом, который рассмотрит и примет Верховная Рада. Правоохранители сегодня прекратили деятельность 5 тыс. 300 игорных заведений.

Украина, Российская Федерация и Европейская комиссия сегодня достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

В Киеве на Крещатике возле стадиона «Динамо» сегодня утром произошли столкновения между неизвестными молодыми лицами и правоохранителями. Во время драки был применен слезоточивый газ, раздались выстрел и взрыв светошумовой гранаты. Полицейские задержали восемь человек.

Палата общин Великобритании 20 декабря приняла во втором чтении законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Это означает, что 31 января 2020 года, более чем через три года после референдума, Британия покинет ЕС по условиям так называемого «упорядоченного» Brexit.

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыски в спортивном клубе бывшего президента Петра Порошенко. Следственные действия осуществлялись в рамках досудебного расследования в двух уголовных производствах по купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском» и относительно возможного исчезновения секретной информации из так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.