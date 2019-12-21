В Офисе Зеленского рассказывают детали газовых соглашений с РФ. Фото: Zik

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В Офисе президента Владимира Зеленского начался брифинг министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Чиновники рассказывают о деталях и подробностях достигнутых договоренностей по транзиту газа из России через территорию Украины по результатам переговоров в Брюсселе.

Ранее помощник главы Украины Андрей Ермак сообщил, что согласованный транзитный контракт с Россией выгоден для Украины.

Напомним, 20 декабря Украина, Российская Федерация и Европейская комиссия достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

Ранее сообщалось, что 19 декабря Украина и Россия во время переговоров, которые продолжались более семи часов, достигли принципиального соглашения относительно нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины. Детали достигнутых договоренностей пока не известны. Украинская и российская стороны должны их согласовать со своими правительствами.