Apple создала секретную команду для разработки спутников. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/n131133-kompaniya-apple-sozdala-sekretnuu-komandu-dlya-razrabotki-sputnikov-bloomberg.html

Ракурс

Apple, компания из Соединенных Штатов Америки, будет работать в сфере спутников.

Команда из Купертино уже имеет подразделение специалистов для разработки спутников. Инженеры из космической индустрии работают над созданием технологии, связанной с передачей данных с помощью спутников. Возглавляют команду аэрокосмические работники Skybow Imaging Майкл Трела и Джон Фенвик. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, разработка проекта находится на начальной стадии, хотя в проекте заинтересован лично генеральный директор Apple Тим Кук.

Пока неизвестно, будет ли разрабатывать американский гигант космические спутники и наземное оборудование, которое позволит получать информацию с уже действующих спутников и передавать их на мобильные устройства. Специалисты предполагают, что компания может попытаться объединить интернет-сервисы непосредственно с гаджетами. При этом сети мобильных операторов будут обходиться стороной.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей смартфонов iPhone. Глава Белого заявил генеральному директору Apple Тиму Куку, что старые модификации «Айфонов» с кнопкой Home были более удобными.