Apple створила секретну команду для розробки супутників. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/ua/n131133-kompaniya-apple-stvoryla-sekretnu-komandu-dlya-rozrobky-suputnykiv-bloomberg.html

Ракурс

Apple, компанія зі Сполучених Штатів Америки, працюватиме у сфері супутників.

Команда з Купертіно вже має підрозділ фахівців для розробки супутників. Інженери з космічної індустрії працюють над створенням технології, пов’язаної з передачею даних за допомогою супутників. Очолюють команду аерокосмічні працівники Skybow Imaging Майкл Трела та Джон Фенвік. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією видання, розробка проекту перебуває на початковій стадії, хоча в проекті зацікавлений особисто генеральний директор Apple Тім Кук.

Наразі невідомо, чи розроблятиме американський гігант космічні супутники та наземне обладнання, яке дозволить отримувати інформацію з вже діючих супутників й передавати їх на мобільні пристрої. Фахівці припускають, що компанія може спробувати об'єднати інтернет-сервіси безпосередньо з ґаджетами. При цьому мережі мобільних операторів оминатимуться.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував дизайн останніх моделей смартфонів iPhone. Глава Білого заявив генеральному директору Apple Тіму Куку, що старі модифікації «Айфонів» з кнопкою Home були більш зручними.